Необходимо осуществить шифрование передав. данных

Необходимо проконсультировать (возможно самостоятельно реализовать) меня по алгоритму шифрования данных между сервером и клиентом

Серверная сторона - php скрипт, который отсылает некоторые данные в JSON формате клиенту (браузеру) по запросу. Браузер обрабатывает этот JSON запрос и выводит при помощи js табличку.

Необходимо максимально быстро и надежно осуществить шифрование передаваемых JSON данных

Необходимо предложить алгоритм и, возможно, написать реализацию на php и js. Остальное я встрою в свою систему самостоятельно

Более детально опишу при общении по icq или в лс

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