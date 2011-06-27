Создание flash приложения

$110
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Cоздание флеш-приложения, которое будет запускаться на специальной странице проекта www.SvoiGerb.ru

1. Цель существования анимации — помочь быстро и легко посетителям сайта сделать «игрушечный» вариант герба (игрушечный — т.к. сильно упрощенный в отличие от настоящего герба семьи)

2. Результат прохождения анимации — картинка, которую можно сохранить в .jpg на почту (или компьютер) и/или распечатать.

3. Флешка должна хорошо работать на всех наиболее популярных браузерах (IE, Firefox, Opera, Safari). В случае необходимости — автоматически предлагать установить флеш-плеер (если эта функция уже не встроена в браузеры; я этого не знаю)

4. Она не должна быть сверх-тяжелой и грузиться очень долго.

5. Составляться будет средний вариант герба: щит, шлем, навершие, намет, девиз, возможно, также щитодержатели и почва.

6. Учитывать некоторые базовые правила, о которых расскажу в пошаговой инструкции.

В качестве примера приведу: http://makeyourcoatofarms.com/app.asp

После выбора исполнителя, отсылаются пошаговые инструкции работы флеш-анимации.

PS

Уважаемые учестники! Внимательно читайте о стоимости работы.

12 лет назад
kenar
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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