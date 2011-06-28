Требуется доработка Интернет магазина на Webasyst. Далее - перенос сайта на домен и установка лицензии. ТЗ по доработкам прикреплено. Все макеты и верстка есть. ЯД/webmoney с протекцией, или безопасная сделка. нужно сделать оперативно - в течение ...
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Нужен калькулятор на javascript
В приложении ТЗ.
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