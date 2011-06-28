Разработка магазина шин и дисков

Здравствуйте, нужен разработчик для создания интернет-магазина шин и дисков, дизайн будет предоставлен. Нужен именно разработчик, студии, группы и т.п. не интересуют.

Основные моменты функцинала сайта следующие:

1. Подбор шины по параметрам как здесь - http://www.tyresplus.ru/

2. Подбор шины по автомобилю http://www.tyresplus.ru/

3. Каталог по производителям http://www.tyresplus.ru/letnie-shini/

4. Какие размеры в наличии и по какой цене http://www.tyresplus.ru/letnie-shini/dunlop/grandtrek-at20/

5. Новости, акции, специальный предложения, статьи

6. Фильтр шин по параметрам http://dunlop.4tochki.ru/

7. Оплата – Пластиковые карты/ЯД/Webmoney

Требования:

1. Ответственный разработчик, присутствие в сети в рабочие дни, соблюдение сроков

2. Адекватная оценка работы

3. Поддержка магазина (за отдельную плату) после сдачи

В заявке укажите:

1. Ориентировочную цену

2. Систему управления которую хотите предложить (самописные варианты не интересуют)

3. Примеры ваших магазинов с похожей функциональностью