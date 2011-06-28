Требуется анимировать горящие предложения

Всем привет! Нужно сверстать интернет магаз и натянуть на Shop-Script срок 2 макс 3 дня Макет исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется анимировать во flesh горящие предложения, для сайта sun-line.com.ua, слева картинка.
Что именно нужно.
Необходимо сделать 3 вкладки. как сейчас на картинке, эти вкладки должны меняться при наведении на них курсора мыши, т.е есть к примеру три страны,
Турция
Греция
Италия
они располагаются по алфавиту, т.е самая дальняя вкладка Греция, средняя Италия, Ближняя Турция.
Кликнуть можно только на самую ближнюю картинку, т.е что бы кликнуть например на Грецию, которая самая дальняя, надо сначала навести мышью, вкладка станет ближней и только тогда возможно кликнуть по ней и попасть на определенную страницу сайта с самим горящим предложением.
Звезда с надписью горит должна быть всегда на переднем фоне.
PSD макет есть если надо вышлю
В самом флеше должны быть именяемые через код для вставки следующие параметры
1. Название каждой страны (3 изменяемых параметра, так как 3 страны)
2. Картинки стран, так же надо уточнить можно ли сделать например отражение картинки автоматически средствами флешь или надо сначала в фотошопе готовить полностью картинку для страны(3 изменяемых параметра, так как 3 картинки)
3. ссылки на сами горящие предложения для каждой страны. (3 изменяемых параметра, так как 3 ссылки)
ваши предложения в асю 448-466- девять восемь два
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