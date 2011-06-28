Модуль для К2 (joomla)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Необходимо реализовать модуль для К2, который будет отображать категорию, а в скобках количество статей в каждой категории, где разместил определенный пользователь.

Например: на сайте есть категории разных товаров (одежда, техника, игрушки…) и подкатегории. Пользователь может разместить статью в любой категории. При просмотре статьи от пользователя , в модуле необходимо отобразить ТОЛЬКО те категории, в которых еще разместил данный пользователь.

если есть вопросы, пишите.

Просьба указать стоимость и время работы.

Joomla
12 лет назад
Serg_Ya
Сергей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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