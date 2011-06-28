Drupal: поиск и хранение фотографий

На работающем сайте под Drupal нужно сделать две вещи:

- настроить встроенный поиск, тот что есть в самом Drupal. Вывести поле поиска в шапку. Так чтобы искал по содержимому сайта и форума.

- Настройть возможность пользователям форума сохранять и отображать изображения на сайте. Сейчас можно чрезе IMCE только на внешние ресурсы. У администратора есть такая возможность, нужно дать пользователям, с разграничением прав по своим папкам. Так чтобы пользователь не имел доступа к управлению, чужими фотографиями.

Т.е все эти возможности уже есть в самом друпале, необходимо настроить и разграничить права. При этом ничего не поломав.

Пожалуйста указывайте стоимость и сроки. А также примеры ваших сайтов на Друпале.