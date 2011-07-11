Анализатор контента веб-сайта

В названии все сказано. Сам шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/33947.html Интересует конкретная цена. Все прочие изменения касаемо логотипа и т.д. уже буду делать сам. Обязательно! Предложения без цены не рассматриваются! Просьба писать только тем, кто уже занимался адаптацией на данную cms! (Пару ...