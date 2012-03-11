Нужно нарисовать баннер

нужно нарисовать баннеер в дальнейшем будет распечатан размером метр на три, вывеска над офисом в целом ничего сложно ненужно на баннере будет информация о компании+фото+слоган нарисован, просто все красиво оформить и написать слоган. (вид нашей деятельности навесные потолки), оставляйте свои примеры сроки и цену. + как с вами связаться.