Дизайн визитки в сфере ИТ-услуг

Разработать рекламную листовку для детского центра
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Доброго времени суток!
Необходимо разработать дизайн двусторонней визитки 90х50, без использования клипартов или готовых шаблонов.
Приветствую строгий стиль в исполнении, минимализм, возможно аскетизм.
Тематика: обслуживание предприятий в части ИТ, разработка программного обеспечения, консультационные услуги.
Готов выслушать ваши предложения :)
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