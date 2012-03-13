Дизайн визитки в сфере ИТ-услуг

Требуется сделать дизайн Баннера для биллборда Размер: 3x6м. Наша компания называется "Валенсия" Мы на рынке 12 лет Занимаемся дизайном и продажей штор, карнизов и предметами интерьера Требования: 1. Читабельность ( чтобы текст был виден с расстояния и не сливался ...