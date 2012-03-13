Дизайн визитки в сфере ИТ-услуг

$50
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Доброго времени суток!

Необходимо разработать дизайн двусторонней визитки 90х50, без использования клипартов или готовых шаблонов.

Приветствую строгий стиль в исполнении, минимализм, возможно аскетизм.

Тематика: обслуживание предприятий в части ИТ, разработка программного обеспечения, консультационные услуги.

Готов выслушать ваши предложения :)

12 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
12 лет назад
$30
2 дня
Обратился к Алле во второй раз с макетом визитки - всё выполнено на отличном уровне! Завтра побегу печатать визитки :) Благодарю и всего хорошего! Отличная работа!
Удивительно позитивный, тактичный и адекватный заказчик. Александр, с вами интересно и комфортно работать. Благодарю за приглашение выполнить проект, за вашу щедрость и желание творчески сотрудничать. Отдельное спасибо за большой бонус. :) Убедительно рекомендую к сотрудничеству! С уважением, Алла.