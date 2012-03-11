Дизайн для наружной рекламы

Здравствуйте. Требуется придумать интересную идею и дизайн листовки, по типу рекламной открытки. Формат А6, две стороны. Текст готов. Есть логотип компании в .psd. На выходе готовый макет для печати. Подробности в личном общении. Оплата по результату. От вас цена.