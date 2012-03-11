Дизайн для наружной рекламы

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Требуется сделать дизайн Баннера для биллборда

Размер: 3x6м.

Наша компания называется "Валенсия"

Мы на рынке 12 лет

Занимаемся дизайном и продажей штор, карнизов и предметами интерьера

Требования:

1. Читабельность ( чтобы текст был виден с расстояния и не сливался с фоном)

2. Привлекательность ( чтобы баннер привлекал внимания)

3. Стилистика ( присутствие основных цветов компании золотой и темно-коричневый)

лого в прикрепленных файлах

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12 лет назад
sheriff3000
40 летРоссия
15 лет в сервисе
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5 лет назад
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masana
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12 лет назад
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Tiraska
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12 лет назад
$13
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