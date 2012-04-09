Коллаж из фотографий

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Коллаж из фотографий для роллапов. Формат 850х2000(h)мм 4 штуки. Просьба указывать стоимость и сроки. Фото потом в личку.

12 лет назад
Alexey1970
Алексей 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$150
2 дня
Замечательный человек и работник. Все сделала быстро и качественно. Приятно было иметь дело) Обязательно обратимся еще раз. Рекомендуем.
Приятно было в очередной раз поработать с Алексеем! Оплата вовремя, мои 10 баллов за приятное сотрудничество!
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