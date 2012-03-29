Дизайн визитки, конверта, бланка, буклета

$200
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок1040 просмотров
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#1$200

Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении, необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с точно такими же параметрами как и в старой версии (размер и т.д). В конвертах будет изменение: в левом верхнем углу адрес и индекс отправителя (ООО «Орион» 198188 Санкт-Петербург, ул. Возрождения 42) можно еще добавить адрес сайта, правый верхний угол чистый для марок, в левом нижнем — поле для написания индекса (как на обычных конвертах 6 прямоугольничков с черными полосками как требует почта) в правом нижнем тоже по почтовым правилам: Кому…Куда. и индекс. Сам рисунок где-то слева между индексом и адресом отправителя. Размеры и параметры как в старом варианте.

По поводу евробуклета — это будет визитной карточкой фирмы, должно быть красиво лаконично, запоминалось, подчеркивало серьезный статус фирмы. Буклет будет представлять из себя обычный лист А4 с двумя сгибами. На первой страничке логотип и подпись «Лакокрасочная продукция» на последней схема проезда и контактные данные. Пример во вложении. Для понимания чем занимается фирма сайт: www.spb-orion.ru

Основные критерии для дизайна: строго и красиво, остальное свобода фантазии. Полное техническое задание и точные требования к макету буклета, тексты, реквизиты для бланка, и все остальное будет выслано победителю отдельно.

12 лет назад
qweeff
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
TrumpArt
Артур 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
#1
Работы Артура сразу понравились, на все пожелания реагировал оперативно, полностью довольны сотрудничеством! Рекомендуем, очень талантливый дизайнер!
Александр Евгеньевич - уникальный заказчик! Он точно представляет конечный результат работы, что очень облегчает сотрудничество. Он вежлив, оплату работы произвел без задержек. Работать с этим человеком - удовольствие!
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TrumpArt
Артур 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
#1
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