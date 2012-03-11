Макет флаера в виде чемодана

$50
Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок237 просмотров
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Добрый день,

Необходимо разработать макет флаера в виде открывающегося дорожного чемодана.

Результат в кривых для полиграфии.

12 лет назад
cv14
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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