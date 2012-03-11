Макет флаера в виде чемодана

Разработать рекламную листовку для детского центра
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Добрый день,
Необходимо разработать макет флаера в виде открывающегося дорожного чемодана.
Результат в кривых для полиграфии.
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