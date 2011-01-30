Нужно отрисовать логотип

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Завершен32 заявки350 просмотров

Необходимо отрисовать логотип (сделать векторным) из имеющегося растрового изображения. Изображение простое, но нужно сделать несколько вариантов на пробу.

14 лет назад
astel
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, за довольно скромный гонорар - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работать с Андреем было приятно. Оплата своевременная. Буду ждать новых заказов.

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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