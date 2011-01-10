Логотип для баннерообменной сети (Web 2.0 minimal)

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Завершен31 заявка317 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создать логотип для сайта банерообменной сети. Дизайн сайта см. в приаттаченном файле (1:1). Логотип должен быть прост и элегантен.

Домен на котором будет располагаться сайт: 3ii.in

Логотип должен содержать:

1. Название домена (3ii.in)

2. Графический символ, который ассоциировался бы с оплатой за клик.

Как Вариант: крупный указатель мыши кликающий по монетке или что то в этом духе. Вы художник – Вам видней :)

Прошу при подачи заявки оценить стоимость работы. Если всё ок, то потребуется еще и некоторая графика для сайта.

14 лет назад
premium-tel
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ironim
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад
$30
3 дня
Выполнил все пожелания + давал свои советы. Ценю. Всё сделано в указанный срок. Я остался полностью доволен качеством и процессом работы.
Грамотная постановка задачи, адекватные комментарии по доработкам, оперативная оплата, буду рад сотрудничать вновь!)

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ironim
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад

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