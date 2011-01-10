Логотип для баннерообменной сети (Web 2.0 minimal)

Здравствуйте!

Требуется создать логотип для сайта банерообменной сети. Дизайн сайта см. в приаттаченном файле (1:1). Логотип должен быть прост и элегантен.

Домен на котором будет располагаться сайт: 3ii.in

Логотип должен содержать:

1. Название домена (3ii.in)

2. Графический символ, который ассоциировался бы с оплатой за клик.

Как Вариант: крупный указатель мыши кликающий по монетке или что то в этом духе. Вы художник – Вам видней :)

Прошу при подачи заявки оценить стоимость работы. Если всё ок, то потребуется еще и некоторая графика для сайта.