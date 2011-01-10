Приватный проект для Восток Ольга (Olchytay)

Доброго времени суток, нужен логотип сайта, сроки неделя, суть логотипа будет заключаться в лампочке. т.е. нужно отрисовать мультяшную смешную лампочки с названием сайта. более подробно после выбора исполнителя. пишите номер аськи и время когда ...