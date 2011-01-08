Нужен фирменный стиль логотип для компании занимаемся продажей компьютерной техники и канцелярией shop.itc72.ru
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип.
название компании: Тепло и Уют.
ПРИМЕР
3 символа: щит, литера "Т", литера "У"
Т и У слиты в один символ. воэможны надписи.
пример смотри во вложении
Заявки фрилансеров
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