Разработка логотипа

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Закрыт53 заявки488 просмотров

Необходимо разработать логотип.

название компании: Тепло и Уют.

ПРИМЕР

3 символа: щит, литера "Т", литера "У"

Т и У слиты в один символ. воэможны надписи.

пример смотри во вложении

14 лет назад
artsta
Артем 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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