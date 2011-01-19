Создание логотипа высокого качества

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен57 заявок3414 просмотров
#1$50

Компания работающая с реальными людьми.

Продвигает информационные продукты и услуги.

Требования: чтобы глядя на логотип, визитку и фирменное оформление человек захотел побежать заказать наши услуги.

Логотип должен быть выполнен в виде тигра. Тигр должен как бы появляться из программного кода (код может быть взят любого языка программирования).

Отбор будет жесткий, т.к. прошлый дизайнер протянул более 2 недель, так и не дал конечного результата.

В прикрепленном файле работа дизайнера:

Не понравилось то, что нужно присматриваться чтобы понять черты.. :(

Есть наброски, которые нравятся: http://www.weblancer.net/users/Asmi/portfolio/1085300.html

Это только наброски и как аксиому ее не надо принимать.

Приветствуется креатив, позитив и напор:)

HTML
14 лет назад
Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
#1
Отличный исполнитель! Человек не просто выполняет работу, она полностью ею поглащена, так что результат Оболденный. Приятный в общении человек! Даже визитку, фирменное оформление сделала как бонус. Просто Восторге!!!
Суперинтересная задача для дизайнеров, приятное общение, моментальная оплата, мои рекомендации Павлу как заказчику! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
#1

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