Наше название Учебный Центры Веры Волковой. Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них. Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы ...
Создание логотипа высокого качества
Компания работающая с реальными людьми.
Продвигает информационные продукты и услуги.
Требования: чтобы глядя на логотип, визитку и фирменное оформление человек захотел побежать заказать наши услуги.
Логотип должен быть выполнен в виде тигра. Тигр должен как бы появляться из программного кода (код может быть взят любого языка программирования).
Отбор будет жесткий, т.к. прошлый дизайнер протянул более 2 недель, так и не дал конечного результата.
В прикрепленном файле работа дизайнера:
Не понравилось то, что нужно присматриваться чтобы понять черты.. :(
Есть наброски, которые нравятся: http://www.weblancer.net/users/Asmi/portfolio/1085300.html
Это только наброски и как аксиому ее не надо принимать.
Приветствуется креатив, позитив и напор:)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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