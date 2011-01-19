Создание логотипа высокого качества

# 1 — $ 50

Компания работающая с реальными людьми.

Продвигает информационные продукты и услуги.

Требования: чтобы глядя на логотип, визитку и фирменное оформление человек захотел побежать заказать наши услуги.

Логотип должен быть выполнен в виде тигра. Тигр должен как бы появляться из программного кода (код может быть взят любого языка программирования).

Отбор будет жесткий, т.к. прошлый дизайнер протянул более 2 недель, так и не дал конечного результата.

В прикрепленном файле работа дизайнера:

Не понравилось то, что нужно присматриваться чтобы понять черты.. :(

Есть наброски, которые нравятся: http://www.weblancer.net/users/Asmi/portfolio/1085300.html

Это только наброски и как аксиому ее не надо принимать.

Приветствуется креатив, позитив и напор:)