Приватный проект для Татьяны Богдановской

Наше название Учебный Центры Веры Волковой.

Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них.

Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы "В" - Вера Волкова, можно как на русском так и на английском.

Примерно в розово-чёрных тонах. Это могут быть и векторные узоры, и бабочки, и цветочки, вообщем что-то нежное.