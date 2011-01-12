С целью обновления листа претендентов на участие, данная заявка закрывается и открывается новая. Произвести смену логотипа (сделать ребрендинг). Данный логотип надо адаптировать под фирменный стиль компании http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/home.page Основной смысл ...
Приватный проект для Татьяны Богдановской
Наше название Учебный Центры Веры Волковой.
Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них.
Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы "В" - Вера Волкова, можно как на русском так и на английском.
Примерно в розово-чёрных тонах. Это могут быть и векторные узоры, и бабочки, и цветочки, вообщем что-то нежное.
Выбранный исполнитель
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