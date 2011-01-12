Приватный проект для Татьяны Богдановской

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки208 просмотров

Наше название Учебный Центры Веры Волковой.

Специализация ногтевой сервис, но это не обязательно что должны присутствовать ногти, может быть и без них.

Обязательным требованием служит, то что должно в логотипе присутствовать 2 буквы "В" - Вера Волкова, можно как на русском так и на английском.

Примерно в розово-чёрных тонах. Это могут быть и векторные узоры, и бабочки, и цветочки, вообщем что-то нежное.

14 лет назад
volkroman
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Татьяна, огромное Вам спасибо. Работа выполнена быстро и качественно. Даже сами не ожидали такое увидеть. Следующий раз обязательно обратимся опять к Вам.
Отличный заказчик. Постоянно на связи, конкретные рекомендации чуткое руководство. В результате - быстро выпоненный качественный проект. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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