Скопировать лого (из публичного шаблона)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок335 просмотров

Нужно переделать готовый логотип - сделать то же самое, только со своим текстом. Шрифт в нем простой, на однородном фоне. Но он не стандартный, рисовать все равно придется, подобрать готовый не получится, правда, половина нужных букв там уже есть, нужно дорисовать еще буквы четыре. Логотип из публичного (общедоступного) шаблона. 5 долларов.

14 лет назад
Teleport
Кирилл 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все было сделано в точности как я просил. Спасибо.
Спасибо за работу, Кирилл. Четкость поставленой задачи, оперативность утверждения материалов и оплаты.

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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