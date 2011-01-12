Скопировать лого (из публичного шаблона)

Нужно переделать готовый логотип - сделать то же самое, только со своим текстом. Шрифт в нем простой, на однородном фоне. Но он не стандартный, рисовать все равно придется, подобрать готовый не получится, правда, половина нужных букв там уже есть, нужно дорисовать еще буквы четыре. Логотип из публичного (общедоступного) шаблона. 5 долларов.