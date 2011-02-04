Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен117 заявок6866 просмотров
#1$50

Добрый день!

Необходимо разработать логотип для туристической компании.

Логотип должен быть стильным, простым, но в тоже время ярким, читабельным в любых размерах и в ч/б варианте, удобным для размещения на любой рекламной продукции.

Туристическая тематика ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Логотип может быть и в самом названии.

Цвета: использовать 2 цвета, один из которых взять со старого логотипа: www.makintour.com

Название: Туристическая компания MAKiNTOUR

Приветствуется креативность и простота.

Старый логотип не панацея!!!

14 лет назад
maria_mak
Мария 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Спасибо большое за отличную работу! Очень творческий человек, профессионал своего дела. Добрый и отзывчивый, всегда идет на встречу. Приятно было работать, и просто общаться.
Отличный заказчик: с хорошим вкусом, а также точностью в формулировке задач и оплате.

Заявки фрилансеров

Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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