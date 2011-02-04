Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Добрый день!

Необходимо разработать логотип для туристической компании.

Логотип должен быть стильным, простым, но в тоже время ярким, читабельным в любых размерах и в ч/б варианте, удобным для размещения на любой рекламной продукции.

Туристическая тематика ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Логотип может быть и в самом названии.

Цвета: использовать 2 цвета, один из которых взять со старого логотипа: www.makintour.com

Название: Туристическая компания MAKiNTOUR

Приветствуется креативность и простота.

Старый логотип не панацея!!!