Добрый день! Необходимо разработать логотип для туристической компании. Логотип должен быть стильным, простым, но в тоже время ярким, читабельным в любых размерах и в ч/б варианте, удобным для размещения на любой рекламной ...
Персональный проект для Виктора Азарова
Нужно сделать лого для компании ASP.
Подробности у вас в почте.
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