Нужно сделать лого для компании ASP. Подробности у вас в почте.
Разработать логотип для сервиса сокращения ссылок
Необходимо разработать логотип для сервиса сокращения ссылок. Но этот сервис отличается от аналогов тем, что на сайте также можно продавать и покупать ссылки.
Сервис будет называться advancedurl.com или сокращённо au.kg
Пожелания к логотипу:
- AdvancedUrl - можно большие буквы au как-то обыграть, типа золото из таблицы Менделева. Как тут: http://www.i-wallpaper.ru/wp/5278.jpg или в таком духе
- логотип должен хорошо смотреться на кружках, ручках, футболках и пр.
Необходимо сделать 2-3 варианта логотипа (1 согласно пожеланиям и 1-2 на своё усмотрение, может будет интересная идея).
В приложении макет дизайна сайта (что бы можно было оценить где будет размещаться логотип и какой он должен быть формы).
Также нужно придумать слоган для сайта в целом. Думаю, в процессе создания логотипа что-то должно прийти в голову.
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