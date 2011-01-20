Необходимо разработать логотип для сервиса сокращения ссылок. Но этот сервис отличается от аналогов тем, что на сайте также можно продавать и покупать ссылки.

Сервис будет называться advancedurl.com или сокращённо au.kg

Пожелания к логотипу:

- AdvancedUrl - можно большие буквы au как-то обыграть, типа золото из таблицы Менделева. Как тут: http://www.i-wallpaper.ru/wp/5278.jpg или в таком духе

- логотип должен хорошо смотреться на кружках, ручках, футболках и пр.

Необходимо сделать 2-3 варианта логотипа (1 согласно пожеланиям и 1-2 на своё усмотрение, может будет интересная идея).

В приложении макет дизайна сайта (что бы можно было оценить где будет размещаться логотип и какой он должен быть формы).

Также нужно придумать слоган для сайта в целом. Думаю, в процессе создания логотипа что-то должно прийти в голову.