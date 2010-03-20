Задачи для профи по Joomla!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка200 просмотров

В архиве скриншоты!

Вкратце:

1) Изменить расположение ссылок (Подробнее... | Добавить комментарий) компонента JComments (на главной и в новостях)

2)Интегрировать плагин Joomlaxi Captcha (работает в стандартной реге) в модуль mod_s5_register (вывода регистрации в отдельном окне)

30$

Сегодня должно быть готово.

Предоплата 50%

Joomla
15 лет назад
4illin
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный заказчик. Оплачено все в срок и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад