Изменить и монетизировать сайт на CMS Drupal

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Нужно немного изменить сайт на друпале и подключить прием оплаты за услуги.

Сайт представляет собой портал недвижимости на cms Drupal.

Нужно сделать:

1) Перенести сайт на другой хостинг.

2) Подключить прием оплаты за размещение объявлений посредством: приват24, webmoney, отправка смс.

3) Немного изменить верстку

4) Отменить регистрации (то есть чтобы подать объявление пользователю не нужно регистрироваться)

P.S. Не обязательно, но предпочтительно заключение официального договора и оплата по безналичному расчету.

Drupal
15 лет назад
Chaos
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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