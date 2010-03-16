На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты: облако тегов, авторизацию, всплывающие окна типа RokBox или аналогичный галерею и все это настроить
FinBetting.info (доработать)
Приветствую!
Итак, сайт www.FinBetting.info. Скоро 5-летие домена,
поэтому хочу привести его в нормальный и актуальный вид.
Нужно:
0. Почистить файлы на сервере (убрать те которые не используются на сайте).
1. Почистить HTML код от ненужного.
2. Убрать разделы: "Как оплатить", "Библиотека", "Партнеры".
3. Изменить: Теги.
4. Сделать красивую форму (чтобы вписывалась в дизайн) "О НАС" и "Контакты"
5. Изменить контент в разделе "Продукты"
6. Сверстать красиво и без шероховатостей статью в разделе "Webmoney".
7. В разделе отзывы нарисовать графическую gif кнопку
8. В футере "Email" ссылку изменить, чтобы была переадресация на страницу "Контакты".
9. Добавить СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАТЬЯМИ В РАЗДЕЛ - http://www.finbetting.info/stati.php + ДОБАВИТЬ несколько новых статей. В конце каждой статьи должна быть неизменная форма подписки на мини-курс.
При том что статьи не должны потерять своих ссылок (который у них есть сейчас) ибо они проиндексированы в поисковиках.
10. Надпись"Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки на сайт Финансовый Беттинги со ссылкой на автора материала (указание автора, его сайта)" сделать красивое обрамление.
11. Нарисовать баннер, чтобы пользователь мог перейти на страничку с подпиской:
http://course.finbetting.info/
Не профессионалов, просьба не обращаться.
Очень важно качество работы.
Сроки - не горит, однако затягивание сроков не приемлю.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн. Нужно настроить сайт под платформу LiveStreet. Нужен человек с опытом работы с этой системой. Цены? Сроки?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, у него на всех 300+ страницах одинаковый заголовок нужно решить эту проблему, заголовки должны быть разные и генерироваться по какой-нибудь разумной маске. </p><p>Так же нужно поправить шаблон. </p><p>PS прошу прощения у новичков, но обращаться ...Завершен15 лет назад
Вам нужно защитить сайт от автоматических парсеров и граберов контента.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется проектировщик систем для составления проекта , функциональной модели системы управления образовательными ресурсами на уровне описания задач, функций, алгоритмов решения. задача не сложная, есть четкое понятие того. что должно получиться. Задачи и функции практически ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо установить social engine на наш хостинг, поставить к нему шаблон: http://2script.ru/social_engine/templates_social_engine/233-shablon-bshox.html и модуль: http://www.socengine.ru/add/plug/273-social-engine-smscoin-registration-plugin.html http://www.socengine.ru/add/plug/263-smscoin-social-engine-bank.htmlЗавершен15 лет назад
Интеграция сайта на Joomla с использованием готовой html-верстки. Настройка движка, интеграция компонента портфолио (JuliaPortfolio), применение нестандартного вывода случайных изображений из компонента портфолио на главной (JS). Интеграция CSS.Завершен15 лет назад
- $5
В связи с нехваткой времени необходим человек, который добавит на сайт на joomla разделы и категории под материалы и разберется с модулями на главной (новости и т.д.). Бюджет 150 ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Срочно требуется консультация и помощь в устранении проблемы с сапой. Ссылки вылетили в error. Ip не заблокированы хостером. Нужно проверить сайт в соответствии с рекомендациями http://help.sape.ru/sape/faq/231. При решении проблемы предлагаю вознаграждение - 30$, если проблему ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Есть готовая верстка. Необходимо натянуть её на CMS поддерживающую способы оплат через WMR, пластиковые карты и ЯД. Бюджет указан. Оплата по факту. Просьба обращаться тех, для кого это не составляет трудностей, чтобы не тратить зря ...Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт15 лет назад