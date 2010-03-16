FinBetting.info (доработать)

Приветствую!

Итак, сайт www.FinBetting.info. Скоро 5-летие домена,

поэтому хочу привести его в нормальный и актуальный вид.

Нужно:

0. Почистить файлы на сервере (убрать те которые не используются на сайте).

1. Почистить HTML код от ненужного.

2. Убрать разделы: "Как оплатить", "Библиотека", "Партнеры".

3. Изменить: Теги.

4. Сделать красивую форму (чтобы вписывалась в дизайн) "О НАС" и "Контакты"

5. Изменить контент в разделе "Продукты"

6. Сверстать красиво и без шероховатостей статью в разделе "Webmoney".

7. В разделе отзывы нарисовать графическую gif кнопку

8. В футере "Email" ссылку изменить, чтобы была переадресация на страницу "Контакты".

9. Добавить СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАТЬЯМИ В РАЗДЕЛ - http://www.finbetting.info/stati.php + ДОБАВИТЬ несколько новых статей. В конце каждой статьи должна быть неизменная форма подписки на мини-курс.

При том что статьи не должны потерять своих ссылок (который у них есть сейчас) ибо они проиндексированы в поисковиках.

10. Надпись"Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки на сайт Финансовый Беттинги со ссылкой на автора материала (указание автора, его сайта)" сделать красивое обрамление.

11. Нарисовать баннер, чтобы пользователь мог перейти на страничку с подпиской:

http://course.finbetting.info/

Не профессионалов, просьба не обращаться.

Очень важно качество работы.

Сроки - не горит, однако затягивание сроков не приемлю.

Жду Ваших предложений.