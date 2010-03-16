Установить защиту в DLE 8.2 от грабберов

Есть сайт, у него на всех 300+ страницах одинаковый заголовок нужно решить эту проблему, заголовки должны быть разные и генерироваться по какой-нибудь разумной маске. </p><p>Так же нужно поправить шаблон. </p><p>PS прошу прощения у новичков, но обращаться ...