На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты: облако тегов, авторизацию, всплывающие окна типа RokBox или аналогичный галерею и все это настроить
Установить защиту в DLE 8.2 от грабберов
Вам нужно защитить сайт от автоматических парсеров и граберов контента.
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