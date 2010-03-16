Надо незначительно усовершенствовать IPB 3.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо объеденить процесс логина с другим движком. Чтобы пр логине в движок, автоматически логинился и в форум.

15 лет назад
Mexico888
Лотин 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров