Обновление форума с phpbb 2.22 до phpbb 3

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Нужно обновить форум с phpbb 2.22 до phpbb 3. Желательно без потери установленных плагинов.

15 лет назад
Clavius
Михаил 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров