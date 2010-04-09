Сделать добавление новостей + гостевую книгу

Есть сайт на чистом html, без какой-либо cms.

Нужно:

1) На одной странице установить скрипт для добавления новостей, добавление сообщений доступно только админу. Например постинг осуществляется с запароленной страницы. Добавленная новость отображается сразу же.

2)На другой странице установить скрипт гостевой книги с антиспамом. Любые посетители могут оставлять комментарии, админ может отвечать на комментарии пользователей.

Естественно в обоих случаях скрипт нужно вписать в существущий дизайн.

Предложения просьба оставлять здесь, в проекте, а НЕ в ЛС.