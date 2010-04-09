Сделать добавление новостей + гостевую книгу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок177 просмотров

Есть сайт на чистом html, без какой-либо cms.

Нужно:

1) На одной странице установить скрипт для добавления новостей, добавление сообщений доступно только админу. Например постинг осуществляется с запароленной страницы. Добавленная новость отображается сразу же.

2)На другой странице установить скрипт гостевой книги с антиспамом. Любые посетители могут оставлять комментарии, админ может отвечать на комментарии пользователей.

Естественно в обоих случаях скрипт нужно вписать в существущий дизайн.

Предложения просьба оставлять здесь, в проекте, а НЕ в ЛС.

HTML
15 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$50
6 дней
Очень понравилось работать с Еленой. Во-первых потому, что профессиональный разработчик - никакой халтуры или кривого кода, сразу видит оптимальное решение ТЗ. Во-вторых - потому, что берется действительно только за те проекты, которые ей интересны, соответственно качество исполнения всегда на высоте. Стоит еще отметить, что Лена постоянно на связи, спокойно относится к изменениям \ усложнениям ТЗ и тестирует свои разработки. Со всей ответственностью рекомендую этого фрилансера для работы над серьезными проектами.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад