Существует плагин JSN Imageshow для Joomla, демо версия ограничена отображением 10ти изображений в альбоме, необходимо убрать это ограничение.
Интеграция Drupal с securepay.com.au
Приветствую.
Нужно создать 2 формы, интегрированные с австралийской системой оплаты www.securepay.com.au
форма 1: форма регистрации Drupal + оплата членства (register-custom.png)
форма 2: форма отправки пожертвований (donation-custom.png)
Способ реализации: на усмотрение разработчика, предпочтительнее модуль.
Есть модуль для Ubercart ( http://drupal.org/project/uc_securepayau), можно использовать его как основу, нужна реализация без Ubercart.
Также есть документация по интеграции:
1.http://www.securepay.com.au/developer_resources.htm
2.http://www.securepay.com.au/resources/Custom_Hosted_Payment_Page_Integration_Guide.pdf
Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.
Спасибо.
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