Интеграция Drupal с securepay.com.au

Приветствую.

Нужно создать 2 формы, интегрированные с австралийской системой оплаты www.securepay.com.au

форма 1: форма регистрации Drupal + оплата членства (register-custom.png)

форма 2: форма отправки пожертвований (donation-custom.png)

Способ реализации: на усмотрение разработчика, предпочтительнее модуль.

Есть модуль для Ubercart ( http://drupal.org/project/uc_securepayau), можно использовать его как основу, нужна реализация без Ubercart.

Также есть документация по интеграции:

1.http://www.securepay.com.au/developer_resources.htm

2.http://www.securepay.com.au/resources/Custom_Hosted_Payment_Page_Integration_Guide.pdf

Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.

Спасибо.