Подогнать дизайн Joomla под образец

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки199 просмотров

Необходимо подогнать дизайн сайта на Joomla:

varax.co.uk

Под дизайн почти аналогичного сайта:

ywc.su

На сайтах чуть отличается оформление блоков и общего фона страницы по краям.

Joomla
15 лет назад
BlackCatReal
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Edan
56 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работящий исполнитель. Советую.
Хорошо понимали друг друга, а это наверно главное в фрилансе

Заявки фрилансеров

Edan
56 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад