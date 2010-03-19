Требуется создать тему на UCOZ.

Срочненько до понедельника. Сначала на своем серваке (UCOZ – бесплатная система, так что можно выдумать любой и делать.) Тоесть нужно сверстать и внедрить как тему на UCOZ

Что есть: Исходник в PSD jpg прикрепляю. Интересует цена и сроки.