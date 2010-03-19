Требуется создать тему на UCOZ.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок223 просмотра

Срочненько до понедельника. Сначала на своем серваке (UCOZ – бесплатная система, так что можно выдумать любой и делать.) Тоесть нужно сверстать и внедрить как тему на UCOZ

Что есть: Исходник в PSD jpg прикрепляю. Интересует цена и сроки.

15 лет назад
Inlove84
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель.! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад