В данный момент www.longri.ru надо доработать virtuemart вид и функционал до (архив во вложении ) по моим прикидкам необходимо: 1 главная страница: 8.4.1 Меню ...
Добавить модуль к сайту на Drupal
Описание задачи:
На тестовой площадке поднят сайт на базе Drupal.
1. Необходимо реализовать (по готовому дизайну в виде макета в psd или просто на основе готовых шаблонов этого сайта) страницу с формой регистрации. Форма регистрации: обычная форма для заполнения контактных данных типа: ФИО, Контактный телефон, Адресс электронной почты и т.д. После заполнения человек нажимает кнопку "подтвердить" или "регистрация" и видит сообщение в виндовом окне: "Регистрация пройдена".
2. Информация из анкеты должна попадать в exel-файл (к которому должен быть доступ через админ-панель), в котором хранится информация обо всех зарегестрированных пользователях.
3. Должна быть возможность Включать и выключать страницу регистрации, так как регистрация рассчитана на какое-то время. Допустим проходит какой-то праздник или ивент и на сайте вывешивается анонсный блок со ссылкой на форму регистрации. Неделю он висит на всех страницах. Потом контент-менеджер или админ сайта заходит и выключает анонсный блок, страницу регистрации и скачивает эксель, в котором указаны данные зарегестрированных пользователей.
4. Как дополнительную опцию, нужно оценить возможность добавления и удаления полей формы регистрации непосредственно из админ-панели.
Огромная просьба озвучивать сроки и стоимость сразу, хотя бы ориентировочно.
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