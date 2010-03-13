Модуль рассылок для Drupal. Simplenews доработка

Требуется создание модуля рассылок, поддерживающие курсы писем (возможно доработка Simplenews)

с целью использования на мультисайте (в основе Domain Access)

Кратко требования к модулю:

1. Поддержка нескольких типов рассылок:

- общая (для всех поддоменов и доменов) с подстановкой данных пользователя домена и/или поддомена. Автоматическая подписка на такие рассылки в зависимости от роли.

- индивидуальная (может создаваться, если есть право, пользователем домена и/или поддомена)

2. Возможность добавления в форму подписки некоторых дополнительный полей и сортировка по этим полям

Плюс возможность создания формы подписки для размещения на других сайтах

3. Геотаргетинг подписчиков по IP (соответственно и возможность сортировки для отправки единоразовых писем по

странам и городам)

4. Возможность создания сокращенной и полной версии писем с возможностью просмотра полной версии в кабинете

подписчика-пользователя (возможность отслеживать чтение писем подписчиками)

5. Дополнительная возможность выбора способа отправки: phpmail() или smtp (возможность добавлять несколько smtp)

6. Использование переменных подстановки в теме и теле письма

7. Поддержка вложений, используемого в системе текстового редактора, шаблоны писем.

Более подробно - при общении

Бюджет и сроки - обсуждаемы