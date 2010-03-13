Настройка и доработка ShopCMS

Есть интернет-магазин на ShopCMS.

www.rodnik.in.ua

Нужен специалист, хорошо знающий данный скрипт, для выполнения следующих задач:

1. показ увеличенного (оригинального) фото в описании товара.

2. в результатах голосования не отображаются графические элементы.

3. возможность демонстрирования в "описании товара" видео с ютуба.

4. если не загружено фото, не показывает стандартную картинку "нет фото" в превью товара.

5. нужен будет дополнительно скрипт, чтобы можно на отдельные позиции устанавливать фиксированную цену, в гривнах скажем.

6. настроить отображение фильтрации товаров по заданным характеристикам.

7. настроить "Парсер для Яндекс.Маркет".

8. весь текст в описании идет курсивом. нужно исправить на обычный.