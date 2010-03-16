Требуется создание модуля рассылок, поддерживающие курсы писем (возможно доработка Simplenews) с целью использования на мультисайте (в основе Domain Access) Кратко требования к модулю: 1. Поддержка нескольких ...
Настройка Community Builder на joomla 1.5
Собственно требуется быстро настроить CB на сайте http://localmaster.ru/
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