Настройка Community Builder на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка146 просмотров

Собственно требуется быстро настроить CB на сайте http://localmaster.ru/

Joomla
15 лет назад
dtyr
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Duveloper
Лансович 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Ответственный, а самое главное честный исполнитель. Буду сотрудничать дальше.
Очень хороший заказчик, прятно работать.

Заявки фрилансеров

Duveloper
Лансович 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад