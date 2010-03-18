Прикрепить базу данных

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок170 просмотров

Сайт www.odinzoo.ru

Не могу привязать базу данных к сайту. (на локальной версии все нормально работает).

А так пишет "Could not connect to MySQL".

MySQL
15 лет назад
Trail
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

l2ping
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо! Хороший, грамотный исполнитель! Задание выполнено в максимольно короткие сроки. Все время был на связи! Кроме выполнения самого задания исправил также и другие недочеты на сайте(вёрстка). Работал до тех пор, пока задание не было полностью выполнено, а сайт готов к использованию. Большое спасибо!
Приятно иметь дело, в процессе работы согласовывали возникающие вопросы, оплата вовремя и в полном размере.

Заявки фрилансеров

l2ping
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад