Прикрепить базу данных

Большое спасибо! Хороший, грамотный исполнитель! Задание выполнено в максимольно короткие сроки. Все время был на связи! Кроме выполнения самого задания исправил также и другие недочеты на сайте(вёрстка). Работал до тех пор, пока задание не было полностью выполнено, а сайт готов к использованию. Большое спасибо!