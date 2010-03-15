Требуется консультация по Bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки174 просмотра

Доброго времени суток.

Нужен опытный специалист по Bitrix, который пояснит мне не понятные мне моменты касающиеся админки сайта, шаблона.

PS первый раз вижу Bitrix нужно оперативно понять, как с ним работать, так чтобы случайно ничего не сломать в сайте.

15 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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