Требуется создание модуля рассылок, поддерживающие курсы писем (возможно доработка Simplenews) с целью использования на мультисайте (в основе Domain Access) Кратко требования к модулю: 1. Поддержка нескольких ...
Требуется консультация по Bitrix
Доброго времени суток.
Нужен опытный специалист по Bitrix, который пояснит мне не понятные мне моменты касающиеся админки сайта, шаблона.
PS первый раз вижу Bitrix нужно оперативно понять, как с ним работать, так чтобы случайно ничего не сломать в сайте.
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