Требуется консультация по Bitrix

Доброго времени суток.

Нужен опытный специалист по Bitrix, который пояснит мне не понятные мне моменты касающиеся админки сайта, шаблона.

PS первый раз вижу Bitrix нужно оперативно понять, как с ним работать, так чтобы случайно ничего не сломать в сайте.