Задача для специалиста по danneo cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка166 просмотров

Есть сайт, у него на всех 300+ страницах одинаковый заголовок нужно решить эту проблему, заголовки должны быть разные и генерироваться по какой-нибудь разумной маске. </p><p>Так же нужно поправить шаблон. </p><p>PS прошу прощения у новичков, но обращаться только опытным специалистам, потому, как нужна оперативная помощь. </p><p>Бюджет обсудим.</p>

15 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Отличный специалист, сделал все на отлично, отличная скорость выполнения работы. Пояснил и объяснил некоторые важные для меня моменты, за что отдельное спасибо. Думаю еще посотрудничаем.
Спасибо за плодотворное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад