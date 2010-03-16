Shop-Script Premium, консультация по Сапе, ссылки

Срочно требуется консультация и помощь в устранении проблемы с сапой. Ссылки вылетили в error. Ip не заблокированы хостером. Нужно проверить сайт в соответствии с рекомендациями http://help.sape.ru/sape/faq/231. При решении проблемы предлагаю вознаграждение - 30$, если проблему решить не удастся, то Вы помогаете составить по их форме обращение в службу поддержки и вознаграждение - 15$.

Суть проблемы, сайт не трогали, но вчера все ссылки вылетили в error. На сайте ссылки как отображались, так и отображаются. В бд links - все впорядке. Хостер ip роботов не заблокировал. Сайт в личку.