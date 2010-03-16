На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты: облако тегов, авторизацию, всплывающие окна типа RokBox или аналогичный галерею и все это настроить
Проект системы управления образоват. ресурсами
Требуется проектировщик систем для составления проекта , функциональной модели системы управления образовательными ресурсами на уровне описания задач, функций, алгоритмов решения.
задача не сложная, есть четкое понятие того. что должно получиться. Задачи и функции практически определены, методы решения тоже, надо довести до ума.
Схему набросаю в приват. Пишите за подробностями.
Оплата договорная. Сжатые сроки.
Доп. категорию определил как Дипломная работа, т.к. задание похоже на написание дипломного проекта
Привилегии фрилансерам из Москвы, возможны встречи для совместоного решения вопроса.
Очень рад, что мой проект вас заинтересовал.
Заявки фрилансеров
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