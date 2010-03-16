Проект системы управления образоват. ресурсами

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Требуется проектировщик систем для составления проекта , функциональной модели системы управления образовательными ресурсами на уровне описания задач, функций, алгоритмов решения.

задача не сложная, есть четкое понятие того. что должно получиться. Задачи и функции практически определены, методы решения тоже, надо довести до ума.

Схему набросаю в приват. Пишите за подробностями.

Оплата договорная. Сжатые сроки.

Доп. категорию определил как Дипломная работа, т.к. задание похоже на написание дипломного проекта

Привилегии фрилансерам из Москвы, возможны встречи для совместоного решения вопроса.

Очень рад, что мой проект вас заинтересовал.

15 лет назад
Samurak
Михаил 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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