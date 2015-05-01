Вывод новостей в Joomla 1.5

У меня сайт на джумла 1.5.15, на главной 11 новостей, нужно сделать так, чтобы первая всегда была сверху (первая в списке), а остальные 10 выводились рандомно. Нужно это сделать на стандартном компоненте (там только сортировка по алфавиту, дате).