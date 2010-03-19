Нужно немного изменить сайт на друпале и подключить прием оплаты за услуги. Сайт представляет собой портал недвижимости на cms Drupal. Нужно сделать: 1) Перенести сайт на другой хостинг. 2) ...
Подправить сайт на Joomla по ТЗ
Требуется поправить сайт на Joomla по ТЗ. Работа срочная, сегодня-завтра. Для опытных.
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