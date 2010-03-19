Подправить сайт на Joomla по ТЗ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки188 просмотров

Требуется поправить сайт на Joomla по ТЗ. Работа срочная, сегодня-завтра. Для опытных.

ТЗ в приложении.

Оплата: wmz, wmr, Яндекс, безопасная сделка на Ваш выбор.

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$65
1 день
Очень рада сотрудничеству с Алексеем. Все сделано на высочайшем профессиональном уровне, внесены изменения в верстке и исправлены недочеты предыдущего исполнителя, все стало работать так как было задумано! Алексей профессионал с большой буквы. По Joomle - только к нему) Спасибо!
Приятно было работать, четкое задание и понимание данного задания, что всегда приятно в работе. Сотрудничеством очень доволен)

Заявки фрилансеров

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад