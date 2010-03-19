Подправить сайт на Joomla по ТЗ

Очень рада сотрудничеству с Алексеем. Все сделано на высочайшем профессиональном уровне, внесены изменения в верстке и исправлены недочеты предыдущего исполнителя, все стало работать так как было задумано! Алексей профессионал с большой буквы. По Joomle - только к нему) Спасибо!