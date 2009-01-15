Простенький ява скрипт

Нужен скрипт для магазина на основе umi cms.

Когда человек попадает в карзину , ему предлагается добавить адрес, написать коментарий к заказу и отправть заказ. Так вот нужно чтобы если человек не добавил адрес и нажал "оформить заказ" ему бы писалос " Вы не добавили ниодного адреса. Пожалуйста добавьте адрес!"

Кто может сделать сейчас прямо пишите.