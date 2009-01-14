Простенький хак для ДЛЕ

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки192 просмотра
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Добрый день всем! Нужно разработать хак , который будет выводить фото так как в галерее на _http://www.drive.ru/nissan/photos/?id=2252

ТЗ

Версия дле 7.3

1. Нужно чтоб этот модуль мог работать в коротком и полном описании новости

2. Оформление и функционал на _http://www.drive.ru/nissan/photos/?id=2252

3. Подпись под картинкой нужно брать из заголовка новости.

4. Картинки добавлять через дополнительные поля?

5. Размер фиксированный

6. Картинки загружаются и обрезаются через стандартный модуль ДЛЕ

Оплата после демонстрации..

Кто выполнит тому хороший отзыв ;) и 10wmz

15 лет назад
boshamedia
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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