Простенький хак для ДЛЕ

Добрый день всем! Нужно разработать хак , который будет выводить фото так как в галерее на _http://www.drive.ru/nissan/photos/?id=2252

ТЗ

Версия дле 7.3

1. Нужно чтоб этот модуль мог работать в коротком и полном описании новости

2. Оформление и функционал на _http://www.drive.ru/nissan/photos/?id=2252

3. Подпись под картинкой нужно брать из заголовка новости.

4. Картинки добавлять через дополнительные поля?

5. Размер фиксированный

6. Картинки загружаются и обрезаются через стандартный модуль ДЛЕ

Оплата после демонстрации..

Кто выполнит тому хороший отзыв ;) и 10wmz