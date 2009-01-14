Поздравительная открытка

Есть магазин на базе осокомерс необходиом донастроить интеграцию с курьерскими службами доставки. Для интеграции используется XML. CSV, curl, ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать поздравительную flash-открытку с китайским новым годом 2009....
Она должна быть в таком формате, который будет открываться без каких-либо проблем при пересылке по эл. почте.
Прошу сообщить сроки.
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