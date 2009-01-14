Сайт с IQ тестом.

Есть магазин на базе осокомерс необходиом донастроить интеграцию с курьерскими службами доставки. Для интеграции используется XML. CSV, curl, ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - страница с IQ тестом.
Короткое описание: Страница со вступлением и последовательное прохождение по вопросам. В конце теста (после ответа на посл. вопрос) - страница с результатом.
Необходимо написать механизм, позволяющий наполнять IQ тест вопросами с последовательным отображением.
Результат прохождения теста сохраняется в таблице в разделе "Рейтинги". Повторное заполнение теста одним и тем же пользователем приводит к появлению новой строчки в таблице рейтингов. Это будет наглядно показывать все его прохождения тестов.
Каждый произвольный отрезок времени по таблице результатов можно будет делать отсечку для выявления победителя для выдачи приза.
При прохождении теста пользователю не должны выводиться все заложенные в сайт вопросы. Они должны выводиться в произвольной подборке. При каждом новом прохождении теста, список вопросов таким образом не должен полностью повторяться.
Например:
В сайт введены 100 вопросов.
Пользователь, получает каждый раз выборку, например из 15 вопросов, которая составляется на основании хаотично выбираемого списка вопросов.
Вопросы в одном из составленных автоматически списке не должны повторятся.
Принцип выбора вопросов для составления списка для теста заключается в хаотичном подборе "рендом".
Дизайн страниц есть. Сверстан. Возможны минимальные изменения в верстке.
Должно быть написано на пхп.
Структура сайта:
Меню:
1 "Главная"
2 "Призы"
3 "Рейтинги" (таблица пользователей, прошедших тест, с результатами прохождения теста)
- Главная
1 Шапка и подвал сайта
2 Текст приветствия и вводная информация
3 Кнопка "Начать тест", которая ведет на страницу ввода имени, фамилии и имейла.
- Страница регистрации
1 Шапка и подвал сайта (то же самое, что и на главной)
2 Поле "Имя"
3 Поле "Фамилия"
4 Поле "имейл".
5 А также немного тесктовой информации про регистрацию.
6 Кнопка "Начать тест", которая сохраняет пользователя в базе и ведет на страницу с первым вопросом.
- Страница с вопросом.
1 шапка и подвал сайта (то же самое, что и на главной)
2 вопрос и картинка (если подгружена)
3 варианты ответов с радиобаттонами
4 кнопка "назад" (на предыдущий вопрос)
5 кнопка "вперед" (на следующий вопрос). Активна только после выбора варианта ответа или, если ответ на этом вопросе уже был проставлен в текущем сеансе теста.
- Страница с результатом прохождения теста.
1 Информация о прохождении теста: Имя, Количество заработанных очков, варианты получения призов и др. статическая информация.
2 Кнопка "отправить результат другу", которая отсылает результат прохождения теста на введенный имейл.
3 Поле для ввода имейла для отправки результата другу.
- Страница "Рейтинги"
1 таблица с пользователями, прошедшими тест (дата прохождения, имя, количество очков). Сортировка по количеству набранных очков.
Возможности:
1 Добавление, редактирование и удаление вопросов из теста;
2 Добавление, редактирование и удаление вариантов ответов для каждого вопроса (варианты только в виде текста - без картинок);
3 В каждом вопросе системный вариант ответа "Не знаю", выбрав который, пользователь получает возможность нажать на кнопку "вперед" (кнопка активизируется), то есть пропустить вопрос и присвоить пользователю настраиваемое количество очков за ответ "не знаю".
4 Настройка количества очков за правильный ответ на вопрос, настройка количества очков в случае неправильного ответа. Настройка кол-ва очков за ответ "не знаю"Настраивается для каждого вопроса (на случай правильного/неправильного/"не знаю" ответа), а не для вариантов ответа.
5 Иллюстрирование вопросов (по 1 картинке на вопрос)
6 В случае перехода назад или вперед по вопросам, все ранее заполненные ответы должны сохраняться пока тест не будет завершен. Сохранять ответы нужно только в текущем сеансе. Если пользователь закрыл окно браузера, то все ответы сохранять не нужно.
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