Создать скрипт, который показывает кол-во ссылок

Доброго.

Нужен скрипт который в тулбаре будет показывать кол-во ссылок с текущей страницы, не на другие сайты, а всего (тоесть a href). Не на моем сайте, а на тех сайтах которые я просматриваю.

Ну или например при клике на иконку переходит на мой сайт и там показывает.

Тоесть на тулбаре в мозилле будет кнопка как яндекс отзывы, которая будет показывать количество ссылок на текущей странице. (ссылок всего, внутренних и внешних)